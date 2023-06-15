Fenerbahçe ve Galatasaray'dan yılın transfer yarışı! İşte o isim

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde hareketli günler yaşıyor. Birçok futbolcuyla görüşme halinde olan iki kulüp, iddialı transferler yaparak yeni sezona bomba gibi girmeyi hedefliyor. Öte yandan ligde büyük bir rekabet içerisinde bulunan iki takım, transferde de karşıya karşıya geldi. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın aynı yıldıza talip olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)