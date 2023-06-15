Süper Lig'in iki dev takımı Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray'dan yılın transfer yarışı! İşte o isim
Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde hareketli günler yaşıyor. Birçok futbolcuyla görüşme halinde olan iki kulüp, iddialı transferler yaparak yeni sezona bomba gibi girmeyi hedefliyor. Öte yandan ligde büyük bir rekabet içerisinde bulunan iki takım, transferde de karşıya karşıya geldi. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın aynı yıldıza talip olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Ezeli rakipler, yaz transfer döneminde kadrolarını güçlendirerek yeni sezona iddialı bir şekilde girmeyi hedefliyor.
Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, transfer piyasasına hızlı bir giriş yaptı.