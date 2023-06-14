GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'a sürpriz forvet! O teklif ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alırken, oynanacak maçlar öncesi hücum hattını güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda Cimbom'un gündemine ise sürpriz bir forvet girdi. İşte o oyuncu ve önerilen rakam... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.06.2023- 06:40