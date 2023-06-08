Şampiyon Galatasaray, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.
GALATASARAY HABERLERİ - Dünyaca ünlü gazeteci yazdı: Cimbom'dan 4'lü transfer harekatı
Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi için transfer harekatına başladı. Kuvvetli takviyeler yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip İtalyan devinin 4 yıldızına kancayı taktı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Şampiyon Galatasaray, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.
Cimbom, bir yandan Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın bonservislerini almak için yoğun çaba sarf ediyor.
Öte yandan Avrupa'nın önemli yıldızları da sarı-kırmızılıların listesinde.