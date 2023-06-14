Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Cimbom'dan transferde ters köşe

Şampiyon Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Milot Rashica ve Mauro Icardi'nin bonservisini almak isteyen Cimbom, farklı isimlerle de temas halinde. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, geçtiğimiz dönemlerde de görüşmelerde bulunduğu yıldız futbolcu için yeniden devreye girdi. Konuyla ilgili gelişmeyi ise İtalyan basını duyurdu.İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)