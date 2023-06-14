Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve çok iyi bir sezon geçiren Galatasaray'da gözler transfer çevrildi.
Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Cimbom'dan transferde ters köşe
Şampiyon Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Milot Rashica ve Mauro Icardi'nin bonservisini almak isteyen Cimbom, farklı isimlerle de temas halinde. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, geçtiğimiz dönemlerde de görüşmelerde bulunduğu yıldız futbolcu için yeniden devreye girdi. Konuyla ilgili gelişmeyi ise İtalyan basını duyurdu.İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılarda ilk hedef kiralık oyuncuların bonservisini almak.
Cimbom özellikle Milot Rashica ve Mauro Icardi'nin transferlerini ön planda tutuyor.