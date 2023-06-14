Galatasaray'dan fırsat transferi! Eski yıldızı geri dönüyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların eski yıldızı için yeniden devreye gireceği öğrenildi. İşte o isim ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.06.2023- 16:17