Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları başladı.
Galatasaray'dan fırsat transferi! Eski yıldızı geri dönüyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların eski yıldızı için yeniden devreye gireceği öğrenildi. İşte o isim ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Avrupa kupalarında başarıyı hedefleyen sarı kırmızılılar transferde harekete geçti.
Öte yandan takımdan ayrılacak isimler netleşiyor.