Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, transfer çalışmaları hız kazandı.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sürpriz karar! Yunus Akgün'ün yerine geliyor
Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Sarı kırmızılıların genç yıldızı Yunus Akgün hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Cimbom'un, 22 yaşındaki futbolcu yerine sürpriz bir isim için devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda eksik mevkilere takviye yapmak için kolları sıvadı.
Sabah'ta yer alan habere göre yerli rotasyonuna takviye isteyen Galatasaray, Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı için harekete geçti.