TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sürpriz karar! Yunus Akgün'ün yerine geliyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Sarı kırmızılıların genç yıldızı Yunus Akgün hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Cimbom'un, 22 yaşındaki futbolcu yerine sürpriz bir isim için devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.06.2023- 09:54