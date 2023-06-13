TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da rota İngiltere! Mertens'in yerine...

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek geniş rotasyonlu bir kadro kurmanın planlarını yapıyor. Sezonun son dönemecinde performansı düşen Dries Mertens'in yaşını düşünen Aslan, 10 numara bölgesine takviye yapacak. Cimbom, yeni hücumcu orta sahasını İngiltere'de buldu. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.06.2023- 06:40