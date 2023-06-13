Süper Lig şampiyonu Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden başladı.
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da rota İngiltere! Mertens'in yerine...
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek geniş rotasyonlu bir kadro kurmanın planlarını yapıyor. Sezonun son dönemecinde performansı düşen Dries Mertens'in yaşını düşünen Aslan, 10 numara bölgesine takviye yapacak. Cimbom, yeni hücumcu orta sahasını İngiltere'de buldu. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Bu anlamda sarı kırmızılılarda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.
Cimbom'da transfer yapılması planlanan bölgelerden birisinin de 10 numara pozisyonu olduğunu biliniyordu.