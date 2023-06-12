Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, kadrosunu baştan aşağı yeniledi.
GALATASARAY HABERLERİ: Nicolo Zaniolo için bomba iddia! O rakamı gözden çıkardılar
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezona şampiyonluk hasretini dindirme parolasıyla başlayan ve kadrosunda büyük bir revizyona giden Galatasaray, devre arasında da Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlamıştı. Bu transfer Avrupa'da büyük yankı uyandırırken, 23 yaşındaki yıldız sarı-kırmızılı takıma geldiği günden bu yana çeşitli transfer haberlerine konu oldu. Zaniolo için Avrupa devinin devrede olduğu ve o rakamı gözden çıkardığı yazıldı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-kırmızılı takım devre arasında da takviyelerini sürdürdü ve özellikle Nicolo Zaniolo transferiyle adından söz ettirdi.
Cimbom'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği metinde İtalyan oyuncu için 15 milyon Euro bonservis bedeli ödendiğini açıkladı.