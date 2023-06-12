GALATASARAY HABERLERİ: Nicolo Zaniolo için bomba iddia! O rakamı gözden çıkardılar

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezona şampiyonluk hasretini dindirme parolasıyla başlayan ve kadrosunda büyük bir revizyona giden Galatasaray, devre arasında da Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlamıştı. Bu transfer Avrupa'da büyük yankı uyandırırken, 23 yaşındaki yıldız sarı-kırmızılı takıma geldiği günden bu yana çeşitli transfer haberlerine konu oldu. Zaniolo için Avrupa devinin devrede olduğu ve o rakamı gözden çıkardığı yazıldı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

MEHMET GÖKSEL TAŞOVA| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.06.2023- 19:57 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023- 20:05