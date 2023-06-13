Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Tottenham'dan Galatasaray'a süper yıldız!
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan gündeme bomba etkisi yaratacak transfer hamlesi geldi. Sarı-kırmızılılar bir süredir listesinde olan yıldız için hamle yaptı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
Topladığı 88 puanla ligi zirvede tamamlayarak kupayı müzesine götüren sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hızlandı.
Geçtiğimiz sezon birçok dünya yıldızını takıma kazandıran Aslan, yeni sezonda da aynı transfer stratejisini izleyecek.