Tottenham'dan Galatasaray'a süper yıldız!

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan gündeme bomba etkisi yaratacak transfer hamlesi geldi. Sarı-kırmızılılar bir süredir listesinde olan yıldız için hamle yaptı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.06.2023- 14:45