TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da rota 3 bölge! İşte görüşülen isimler...

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda sezon şampiyonlukla bitti ama durmak yok. Yönetim özellikle Şampiyonlar Ligi ön elemesi için bir an önce transferleri bitirmek istiyor. Başkanvekli Erden Timur buna orta saha ve sol bek için temaslarını hızlandırdı. İşte Galatasaray'ın listesinde yer alan isimler..

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.06.2023- 10:45 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023- 16:46