Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan Galatasaray'da artık tek gündem takıma gelecek ve gidecek oyuncular...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nantes'tan Mostafa Mohamed kararı! Satın alma opsiyonu...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde sahne alacak. Sarı-kırmızılılar gruplarda yer almak isterken, transfer konusunda ise ince eleyip sık dokuyor. Mauro Icardi'nin ve Bafetimbi Gomis'in ayrılığının ardından Mostafa Mohamed'in durumu merak edilirken, Nantes Mısırlı forvetin satın alma opsiyonu konusunda kararını verdi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Geçtiğimiz yaz büyük bir yapılanmaya giden sarı-kırmızılı ekip, birçok yıldızı kadrosuna katmıştı.
Ayrıca gerek yabancı sınırı gerekse takım içi bütçelerden dolayı bazı oyuncularla da yol ayrımına gitmişti.