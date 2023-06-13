Galatasaray'da B planı hazır! Victor Nelsson'un yerine Sambacı stoper

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro planlamasına başladı. Devler Ligi'ne uygun bir transfer süreci geçirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, takımdan ayrılacak oyuncuları da belirliyor. Transferin gözdesi olması beklenen Victor Nelsson'un yerini doldurmak için kolları şimdiden sıvayan Cimbom'un B planı hazır. İşte Aslan'ın Sambacı stoperi... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)