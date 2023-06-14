Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer! Erden Timur bizzat görüştü

Şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ise gruplara kalmak istiyor. Geçtiğimiz 2 transfer döneminde adından söz ettiren sarı-kırmızılı takım, yine yıldız isimleri gündemine aldı. G.Saray'ın başkanvekili Erden Timur transferler için mekik dokurken, listesine aldığı dünya yıldızının menajeriyle bizzat görüşme gerçekleştirdi. İşte o yıldız ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.06.2023- 06:40