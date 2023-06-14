Galatasaray'ın golcü adayları arasında yer alan Alvaro Morata'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'dan Avrupa'da ses getirecek transfer! Erden Timur bizzat görüştü
Şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ise gruplara kalmak istiyor. Geçtiğimiz 2 transfer döneminde adından söz ettiren sarı-kırmızılı takım, yine yıldız isimleri gündemine aldı. G.Saray'ın başkanvekili Erden Timur transferler için mekik dokurken, listesine aldığı dünya yıldızının menajeriyle bizzat görüşme gerçekleştirdi. İşte o yıldız ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın golcü adayları arasında yer alan Alvaro Morata'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Atletico Madrid'in bilgisi dahilinde, Morata'nın menajeriyle bir araya geldi.
Fotomaç'ın haberine göre; Erden Timur, 30 yaşındaki yıldız futbolcunun beklentileriyle ilgili menajerden bilgi aldı.