Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'da gelecek sezon için kadro çalışmaları başladı.
Arsenal'den Galatasaray''a geliyor! İşte o isim...
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda bir yandan futbolcu bir yandan da idari kadro takviyesi devam ediyor. Yönetim bu noktada Arsenal'den sürpriz bir ismi kadrosuna katıyor. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
Avrupa kupalarında başarıyı hedefleyen sarı kırmızılı yönetim eksik bölgelere takviyeler yapmaya hazırlanıyor.
Sarı kırmızılılarda takıma katılacak isimler büyük merak konusu haline geldi.