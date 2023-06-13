Arsenal'den Galatasaray''a geliyor! İşte o isim...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda bir yandan futbolcu bir yandan da idari kadro takviyesi devam ediyor. Yönetim bu noktada Arsenal'den sürpriz bir ismi kadrosuna katıyor. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.06.2023- 13:04