Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, transferde hareketli günler yaşıyor.
TRANSFER HABERİ: Liverpool'dan Galatasaray'a Tsimikas cevabı! İşte alınan karar
Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar, gelecek yıl için sol bek bölgesine takviye yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda yönetim, Liverpool'da forma giyen Konstantinos Tsimikas'i gündemine aldı. İngiliz ekibiyle görüşmelerini sürdüren Cimbom'a transferde flaş bir yanıt geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi gruplarına vize alabilmek için önemli hamleler yapmayı planlıyor.
Başkan Dursun Özbek'in, Erden Timur'a tam yetki verdiği biliniyordu.