GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'nin yeni talibi belli oldu! Ne Arabistan ne İtalya...

Galatasaray'ın dünyaca ünlü forveti Mauro Icardi ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 30 yaşındaki golcü bu sezon ortaya koyduğu performansla birçok takımın dikkatini çekmişti. Suudi Arabistan ve İtalya'dan talipleri olduğu belirtilen Icardi hakkında flaş bir haber geldi. Arjantinli santrfor için sürpriz bir takımın devreye girdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)