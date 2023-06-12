Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde elde ettiği zafer sonrası flaş bir paylaşımda bulundu. Sarı lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ezeli rakibi Galatasaray'a göndermede bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Sarı lacivertliler bu karşılaşmanın ardından ezeli rakibi Galatasaray'a flaş bir gönderme yaptı.

Galatasaray, lig şampiyonluğu sonrası gerçekleştirdiği kutlamalarda "Freed From Desire" şarkısını çalmıştı. Sarı lacivertliler taraftarlar ise bu şarkının Fenerbahçe ile özdeşleştiğini vurgulamıştı.

Fenerbahçe Kulübü de kupa finali sonrası sosyal medyadan "Freed From Desire" şarkısının çaldığı ve sevinç gösterilerini içeren bir paylaşım yaparak "Fonda bizim şarkımız çalıyor" notunu düştü.

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