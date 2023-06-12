TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Edin Dzeko çalımı!

Süper Lig'in iki dev kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Ezeli rakipler, gelecek yıl başarılı olma adına transferde iddialı isimlere yönelmişti. Özellikle sarı lacivertlilerin Inter'in yıldız golcüsü Edin Dzeko'yu gündemine aldığı kaydedilmişti. Ancak 37 yaşındaki santrfor için Galatasaray'ın da devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.06.2023- 15:13 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023- 15:28