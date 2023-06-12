Spor Toto Süper Lig'in iki dev takımı Galatasaray ve Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Edin Dzeko çalımı!
Süper Lig'in iki dev kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Ezeli rakipler, gelecek yıl başarılı olma adına transferde iddialı isimlere yönelmişti. Özellikle sarı lacivertlilerin Inter'in yıldız golcüsü Edin Dzeko'yu gündemine aldığı kaydedilmişti. Ancak 37 yaşındaki santrfor için Galatasaray'ın da devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sezonun sona ermesinin ardından iki ekip de transfer dönemine yoğunlaştı.
Türkiye'nin lokomotifi iki kulüp, gelecek yıl için iddialı transferler yapmak istiyor.