GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Moussa Dembele ısrarı! Temasa geçildi

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gelecek yıl için harekete geçti. Mauro Icardi'nin ve Bafetimbi Gomis'in sözleşmesinin bitmesinin ardından hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Lyon'la yola devam etmeyen Moussa Dembele'yi gözüne kestirmişti. Cimbom, Fransız yıldız için temaslarına başladı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.06.2023- 21:04