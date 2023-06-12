Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Moussa Dembele ısrarı! Temasa geçildi
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gelecek yıl için harekete geçti. Mauro Icardi'nin ve Bafetimbi Gomis'in sözleşmesinin bitmesinin ardından hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Lyon'la yola devam etmeyen Moussa Dembele'yi gözüne kestirmişti. Cimbom, Fransız yıldız için temaslarına başladı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar, hem ligde, hem Avrupa'da yarışacak olması sebebiyle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Mauro Icardi'nin durumunun belirsizliği ve Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılması, Cimbom için forvet transferini elzem haline getirdi.