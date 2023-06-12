Süper Lig'de sezonu şampiyon bitirip 23. kez kupayı kaldıran Galatasaray, çıtayı yükseltti ve Şampiyonlar Ligi için operasyona başladı.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Devler Ligi planı! Mertens'in yerine 10'un peşinde
Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, gelecek sezon için transfer rotasını Şampiyonlar Ligi'ne göre çizdi. Sarı kırmızılı yönetim, Dries Mertens'in yerine daha etkili bir 10 numara almak için çalışmalara başladı. Bu doğrultuda Aslan'ın gündemine flaş bir yıldız geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Transferde takımın kalitesini daha da yukarı çekecek oyuncuların peşine düşen yönetimin hamleleri de birbirinden ilginç olacak.
Özellikle forvet hattında İcardi ilk hedef olurken, Arjantinli oyuncu alınsa da yanına bir yıldız daha eklenecek.