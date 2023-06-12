TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Devler Ligi planı! Mertens'in yerine 10'un peşinde

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, gelecek sezon için transfer rotasını Şampiyonlar Ligi'ne göre çizdi. Sarı kırmızılı yönetim, Dries Mertens'in yerine daha etkili bir 10 numara almak için çalışmalara başladı. Bu doğrultuda Aslan'ın gündemine flaş bir yıldız geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.06.2023- 06:40