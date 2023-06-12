Süper Lig devlerinden Galatasaray geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başardı.
GALATASARAY HABERLERİ - İtalyan basınından flaş iddia! Victor Nelsson'un yerine o isim
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Birçok yıldız isme teklif alan sarı-kırmızılılar, oyuncu satışı ihtimaline karşı alternatif oyuncular bakıyor. Ayrılması muhtemel futbolculardan birisi ise Victor Nelsson. Aslan, yıldız savunmacının alternatifini İtalya'da buldu. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Sarı kırmızılılarda Süper Lig şampiyonluğunun yankıları devam ediyor.
Diğer yandan Cimbom gelecek sezon için kolları sıvadı.