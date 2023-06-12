GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Araplar kesenin ağzını açtı! Mauro Icardi'ye servet önerdiler

Spor Toto Süper Lig'de sezonu mutlu sonla noktalayan Galatasaray, transfer çalışmalarına odaklandı. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, A Spor'a konuk oldu ve transfer sorularına yanıt verirken Mauro Icardi'nin takımda kalması için çabaladıklarını belirtti. Özbek ayrıca Arjantinli yıldızın takımda kalması için sponsorların da devrede olduğunu dile getirdi. 30 yaşındaki santrfor için Cimbom'a rakip çıkarken, Suudi Arabistan ekibi kesenin ağzını açtı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.06.2023- 06:40