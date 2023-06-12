Sezonu şampiyon bitiren Galatasaray'da gözler yeni sezonda gerçekleştirilecek transferlere çevrildi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Araplar kesenin ağzını açtı! Mauro Icardi'ye servet önerdiler
Spor Toto Süper Lig'de sezonu mutlu sonla noktalayan Galatasaray, transfer çalışmalarına odaklandı. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, A Spor'a konuk oldu ve transfer sorularına yanıt verirken Mauro Icardi'nin takımda kalması için çabaladıklarını belirtti. Özbek ayrıca Arjantinli yıldızın takımda kalması için sponsorların da devrede olduğunu dile getirdi. 30 yaşındaki santrfor için Cimbom'a rakip çıkarken, Suudi Arabistan ekibi kesenin ağzını açtı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
PSG'den kiralanan Mauro Icardi için temaslar sürerken, Suudi Arabistan kulüpleri de golcü isim için gözünü karartmış durumda.
Taraftarları coşturacak bir transfer operasyonu yürüten Al Taawoun, Arjantinli golcüye teklifini sundu.