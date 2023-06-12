Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını şekillendirdi.
GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur kolları sıvadı! Menajeri ile masaya oturdu
Spor Toto Süper Lig'i liderlik koltuğunda tamamlayan Galatasaray rotasını transfere çevirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek kuvvetli bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılarda yönetici Erden Timur kolları sıvadı. Timur, transferde yıldız ismin menajeri ile masaya oturdu. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Cimbom, sağ ve sol bek mevkilerine takviye yapmak istiyor.
Takvim'in haberine göre sarı-Kırmızılılar, kariyerini Alman devi Bayern Münih'te sürdüren Noussair Mazraoui'nin menajeri ile masaya oturdu.