TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldız ülkesine dönüyor! Sezon başında gelmişti...

Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı ekiple ilgili flaş bir haber geldi. Cimbom'un sezon başında kadrosuna kattığı o yıldızın ülkesine transfer olacağı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.06.2023- 06:40