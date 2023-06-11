Galatasaray için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
TRANSFER HABERİ - Ada'dan flaş iddia: Galatasaray listeye aldı!
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını başladı. Forvet hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip yeni golcüsünü İngiltere'de buldu. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 11.06.2023- 06:40
Fotomaç'ın Daily Post gazetesinden derlediği habere göre; Nijeryalı forvet Paul Onuachu, Premier Lig'de küme düşen Southampton'dan ayrılmaya hazırlanıyor.
Union Berlin ve Türk devi Galatasaray oyuncunun imzasıyla ilgileniyor.