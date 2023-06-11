Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transfer sezonunun henüz açılmamasına rağmen hareketli günler geçiriyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da gündem Sacha Boey! Yüksek teklif için...
Spor Toto Süper Lig'i şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gündem, gelen transfer teklifleri. Şampiyonluğun mimarlarından olan Sacha Boey'i yüksek teklif gelmesi halinde satmayı düşünen sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılılar, birçok oyuncu ve kulüple transfer görüşmelerini sürdürüyor.
Aslan, kendi oyuncularına gelen teklifleri de değerlendirmeye alıyor.