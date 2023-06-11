Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer kapışması! 17'lik yıldız adayı...

Yeni sezon transfer çalışmalarına büyük önem veren Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezon için iddialı transferler yapmak isteyen üç takımla ilgili bomba bir iddia geldi. Ezeli rakiplerin, 17'lik yıldız adayı için dev bir transfer yarışı içine girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (GS BJK FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.06.2023- 06:40