Süper Lig'in devleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer kapışması! 17'lik yıldız adayı...
Yeni sezon transfer çalışmalarına büyük önem veren Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezon için iddialı transferler yapmak isteyen üç takımla ilgili bomba bir iddia geldi. Ezeli rakiplerin, 17'lik yıldız adayı için dev bir transfer yarışı içine girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (GS BJK FB spor haberi)
Üç büyükler gelecek yıl şampiyonluğa ulaşmak için transferde ciddi adımlar atma kararı almıştı.
Devler, transferde nokta atışı hamleler yaparak ekonomik olarak da problem yaşamak istemiyor.