Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray'da gözler transfer çalışmalarına çevrildi.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Youri Tielemans şoku! Yeni takımı belli oldu
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da şok bir gelişme yaşandı. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Cimbom, Leicester City ile sözleşmesi sona eren Youri Tielemans'ı gündemine almıştı. Hatta sarı kırmızılılar, Belçikalı yıldızla pazarlık halindeydi. Ancak 26 yaşındaki oyuncu sürpriz bir takımla anlaşma sağladı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar geçen sezon olduğu gibi bu dönemde de flaş isimleri kadrosuna katmayı planlıyor.
Bu doğrultuda yönetim ilk hedef olarak Şampiyonlar Ligi'ni belirledi.