TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Youri Tielemans şoku! Yeni takımı belli oldu

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da şok bir gelişme yaşandı. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Cimbom, Leicester City ile sözleşmesi sona eren Youri Tielemans'ı gündemine almıştı. Hatta sarı kırmızılılar, Belçikalı yıldızla pazarlık halindeydi. Ancak 26 yaşındaki oyuncu sürpriz bir takımla anlaşma sağladı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.06.2023- 20:02 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023- 20:38