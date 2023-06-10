SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan Devler Ligi kadrosu! Kimse duymadan bitecek transferler

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: 2022-2023 Süper Lig sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yüzler gülüyor. Yeni sezonda Devler Ligi'nde yer alan sarı-kırmızılılarda transferde liste bir hayli kabarık. Başkanvekili Erden Timur geride bıraktığımız sezonda getirdiği oyuncularla sezona damga vururken bu defa da seviyeye yine yukarı çıkarmak istiyor. Timur'un sessizce şekilde götürdüğü iki transfer ise ortaya çıktı. İşte son detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.06.2023- 11:08