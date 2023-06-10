Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmanın sevincini yaşadı.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol bek gelişmesi! Beklenen haber geldi
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak istiyor. Sol bek bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, listesinde bulundurduğu isimden iyi haber aldı. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Cimbom, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden katılacak Aslan, kadrosunu kuvvetlendirmek istiyor.