Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlardan Merih Demiral iddiası! G.Saray...
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılılarda flaş gelişmeler yaşanırken, hemen hemen her gün başka yıldızların adı geçiyor. Son olarak İtalyan basını, Atalanta'da kariyerini sürdüren milli yıldız Merih Demiral için G.Saray'ın harekete geçtiğini yazdı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yeni sezon için iddialı takım kurmak isteyen sarı kırmızılı yönetim savunma hattı için harekete geçti.
Gözünü Şampiyonlar Ligi'ne diken Aslan, Nelsson'un ayrılma ihtimaline karşı stoper arayışlarına başladı.