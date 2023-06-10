Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak bitiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray gözünü kararttı! İşte Anderson Talisca'ya sunulan teklif
Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alacak. Sarı-kırmızılılar Devler Ligi klasında bir takım kurmak isterken, gündemine Beşiktaş'ın eski oyuncusu Anderson Talisca'yı aldığı iddia edildi. Cimbom'un Brezilyalı yıldıza sunduğu teklif de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
23. Şampiyonluğunu yaşayan Aslan'da gözler transfere çevrildi.
Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir kadro kurmak isteyen yönetim çalışmalarını sürdürüyor.