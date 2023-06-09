Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Erden Timur'dan flaş Mauro Icardi sözleri! "Kalmasını istiyoruz ama..."
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda şampiyon olan Galatasaray, geçtiğimiz yaz PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'yi takımda tutmak istiyor. Arjantinli yıldız üstlendiği skor yüküyle şampiyonluğa büyük katkıda bulunurken, G.Saray Başkanvekili Erden Timur'dan flaş transfer sözleri geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yeni sezon kadro planlamasını yapan sarı kırmızılı yönetim Avrupa kupalarında iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.
Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyen yönetim kadrodaki kiralık olarak yer alan oyuncular için kolları sıvadı.