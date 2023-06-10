Galatasaray'da para konuşmadan imza atan ve geçen sezon 13. olan takımı rekorlar kırarak şampiyonluğa ulaştıran teknik direktör Okan Buruk'un aldığı yıllık ücret tartışma konusu oldu.
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'a Jorge Jesus ayarı!
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda şampiyonluğun ardından Okan Buruk'un sözleşmesi 1 yıl uzatıldı. Yönetim buna rağmen Buruk'un maaşı konusunda flaş bir hamle atmıştı. Daha sonra ise ilginç Okan Buruk, Jorge Jesus gelişmesi yaşandı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un 7 milyon euro aldığı bir ortamda Okan Buruk'un yaklaşık 700 bin euro alması dikkat çekmişti.
Sarı-kırmızılı yönetim yeni sezon içinse Ankaragücü maçı öncesi başarılı teknik adamın sözleşmesindeki opsiyon maddesini devreye sokmuş ve Okan Buruk'un ücretinin de 30 milyon liraya çıkarılması planlanmıştı.