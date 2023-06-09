TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a yeni yıldız adayı! Avrupa devleri de peşinde

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, genç futbolcuları da listesine almıştı. Özellikle takımdan ayrılması beklenen bazı isimlerin yerine potansiyeli yüksek oyuncular alınması planlanıyor. Bu doğrultuda birçok yıldız adayıyla temas halinde olan yönetim, aradığı yeteneği Hollanda'da buldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.06.2023- 06:40