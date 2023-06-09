Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın listesinde yalnızca yıldız futbolcular yer almıyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a yeni yıldız adayı! Avrupa devleri de peşinde
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, genç futbolcuları da listesine almıştı. Özellikle takımdan ayrılması beklenen bazı isimlerin yerine potansiyeli yüksek oyuncular alınması planlanıyor. Bu doğrultuda birçok yıldız adayıyla temas halinde olan yönetim, aradığı yeteneği Hollanda'da buldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın listesinde yalnızca yıldız futbolcular yer almıyor.
Sadece 1.15 milyon euro'ya aldığı Sacha Boey için Arsenal'a 25 milyon euro'dan kapıyı açan Cimbom, yeni yıldız adayları peşinde...
Transferde öncelik verilen bölgelerden birisi olan sol bek mevkisi için sürpriz bir aday gündeme geldi.