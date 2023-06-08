Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Galatasaray'a Youri Tielemans müjdesi! Transfer...
Bu sezonu şampiyon olarak bitiren Galatasaray'da yaz transfer dönemi çalışmaları sürüyor. Birçok isimle temas halinde olan sarı-kırmızılılar, Leicester City'den ayrılan Youri Tielemans'ı gündemine almıştı. Belçikalı yıldızın transferine ilişkin Aslan'ı sevindiren bir haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sezonu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları başladı.
2023/24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz yaz transfer döneminde birçok dünya yıldızı ismi kadrosuna katmıştı.