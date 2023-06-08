Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.
Bunu kimse beklemiyordu! Galatasaray'dan transferde sürpriz forvet hamlesi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonu mutlu sonla noktalayan Galatasaray, transfer çalışmalarına odaklandı. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, transfer sorularına yanıt verirken Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın takımda kalmaları için çabaladıklarını belirtti. Transferde B planlarını da hazırlayan Cimbom, Arjantinli yıldızla anlaşamaması halinde ise rotasını İngiltere'ye çevirdi. Transferde iddia ise Afrika basınından geldi. İşte o isim ve detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-kırmızılılarda öncelik iç transfere verilirken, adapte olan kiralık oyuncuların da kalması yönünde çalışmalar yapılıyor.
Mauro Icardi ve Milot Rashica için görüşmelere başlanırken, 2 isimle de yola devam edilmek isteniyor.