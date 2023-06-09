TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Joao Felix şoku! Planlar altüst oldu

Şampiyon Galatasaray'da yeni sezon transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Şampiyonlar Ligi ön elemelerine iddialı bir kadroyla girmek isteyen sarı kırmızılılar, Atletico Madrid forması giyen Joao Felix'i gündemine almıştı. 23 yaşındaki yıldız için görüşmelerine devam eden Cimbom'a, transferde şok bir haber geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)