Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Bonservisi belirlendi! PSG'den Mauro Icardi kararı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonu mutlu sonla noktalayan Galatasaray, transfer çalışmalarına odaklandı. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, A Spor'a konuk oldu ve transfer sorularına yanıt verirken Mauro Icardi ile Milot Rashica'nın takımda kalmaları için çabaladıklarını belirtti. Özbek ayrıca Arjantinli yıldızın takımda kalması için sponsorların da devrede olduğunu dile getirdi. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Paris Saint-Germain'in (PSG) istediği bonservis ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-kırmızılılarda öncelik iç transfere verilirken, adapte olan kiralık oyuncuların da kalması yönünde çalışmalar yapılıyor.
Mauro Icardi ve Milot Rashica için görüşmelere başlanırken, 2 isimle de yola devam edilmek isteniyor.