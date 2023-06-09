Galatasaray Kulübü, resmi sosyal medya hesabından Beşiktaş'a yönelik flaş bir göndermede bulundu. Bu paylaşım sonrası siyah beyazlılardan çarpıcı bir yanıt geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS BJK spor haberi)

Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından Beşiktaş'a göndermede bulunmuştu. Sarı kırmızılı ekipten yapılan paylaşımda, "Kuru Gürültülü Ortam... Çekememezlik düzeyi çok yüksek. Bu düzeysizliğe uzun süre maruz kalmak akıl kaybına sebep olabilir." ifadeleri kullanıldı.

Bu paylaşım sonrası Beşiktaş'tan, sarı kırmızılılara çarpıcı bir yanıt geldi. Siyah beyazlılar yaptığı paylaşımda "Stadımıza gelmişken içinde tek bir haram kupanın olmadığı ve duvarlarını şampiyonluklarımızda pay sahibi olan futbolcularımızın (Sizin gibi silmek zorunda kalmadığımız) posterlerinin süslediği müzemizi de ziyaret etseydiniz." şeklinde bir mesaj paylaştı.

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