Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Tielemans'a flaş transfer mesajı!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de 2022/23 sezonunda Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. 49 yaşındaki teknik adam, Leicester City'den ayrılan ve Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Belçikalı yıldız Youri Tielemans'a mesaj gönderdi. İşte o sözler... (GS spor haberi)
Tivibuspor'a konuşan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"HOCALARIN İŞİ ZOR"
"Tatlı bir yorgunluk. Mutluluktan, eğlenceden dinlenmeye geçen, ama aranızda kafanızda hem geçmişi yaşadığınız hem bir sonraki sezonu yaşadığınız dönem. Biliyorsunuz transfer başladı sezon biter bitmez. Bir yandan da kadroda onu nasıl tutacağız, kim gelecek, kim gidecek... Hocaların işi zor, futbolcuların işi gibi değil. Teknik adamlıkta mesai hem daha fazla, hem tatiliniz az"