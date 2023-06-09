Galatasaray'da Mauro Icardi şoku! Bu transfer hamlesi çok konuşulur

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılarda gelecek yıl nasıl bir kadro oluşacağı büyük merak konusu. Transfer edilecek isimlerin yanı sıra takımda tutulması planlanan kiralık futbolcular da kritik hale geldi. Bu doğrultuda Galatasaray'ın, kadroda kalması için yoğun uğraş verdiği Mauro Icardi ile ilgili bomba bir haber geldi. Bu transfer gelişmesi epey bir can sıkabilir. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.06.2023- 06:40