Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in önceki gece A Spor'a yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırdı.
Galatasaray'dan yılın transfer operasyonu! Listedeki yıldızlar ortaya çıktı
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transferde hareketli günler yaşanıyor. Başkan Dursun Özbek'in müjdesini verdiği iki transferin detayları belli oldu. Sarı kırmızılıların transferinde sona geldiği iki yıldızın kim olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in önceki gece A Spor'a yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırdı.
Özellikle de "Bitmek üzere olan iki transfer var ama şimdilik gizli tutmak zorundayız" şeklindeki sözleri sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Fotomaç'ın haberine göre, Galatasaray camiasını meraklandıran iki oyuncunun Youri Tielemans ve Alex Sandro olduğu ortaya çıktı.