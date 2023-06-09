Galatasaray'dan yılın transfer operasyonu! Listedeki yıldızlar ortaya çıktı

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transferde hareketli günler yaşanıyor. Başkan Dursun Özbek'in müjdesini verdiği iki transferin detayları belli oldu. Sarı kırmızılıların transferinde sona geldiği iki yıldızın kim olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.06.2023- 06:40