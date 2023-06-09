Spor Toto Süper Lig'de 2022/2023 sezonu geride kalırken, takımların yayın gelirleri de şekillendi.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom kasasını doldurdu!
GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda elde edilen şampiyonluğun ardından kasa doldu. Galatasaray, yayın gelirlerinden en fazla pay alan takım oldu. İşte son detaylar...
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 193 milyon 791 bin lirayla havuzdan en fazla pay alan ekip oldu.
Fenerbahçe yayın pastasından 172 milyon 796 bin lira kazanırken, Beşiktaş da kasasına 157 milyon 573 bin lira koydu.