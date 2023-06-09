Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde büyük bir başarıya imza atarak sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başardı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Ada çıkarması! Hedefteki golcü...
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alacak sarı-kırmızılı takım, gruplar aşamasında mücadele etmek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten Cimbom, golcü transferi yapmak isterken Mauro Icardi'yi liste başında bulunduruyor. Arjantinli yıldızı yedeklemek isteyen Aslan, aradığı ismi ise İngiltere'de buldu. İşte detaylar... | Galatasaray tarnsfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılarda şampiyonluğun yankıları devam ederken transfer çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.
Cimbom'da bu anlamda Erden Timur ve ekibi yoğun mesai harcıyor.