GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Erden Timur startı verdi! Yıldızlar say say bitmiyor...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: 2022-2023 sezonunu şampiyonu Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda başkanvekili Erden Timur çıtayı o kadar yükseltti ki liste bir hayli kabarık. İşte Timur'un gündeminde yer alan yıldızlar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.06.2023- 11:17