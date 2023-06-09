Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Erden Timur startı verdi! Yıldızlar say say bitmiyor...
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: 2022-2023 sezonunu şampiyonu Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda başkanvekili Erden Timur çıtayı o kadar yükseltti ki liste bir hayli kabarık. İşte Timur'un gündeminde yer alan yıldızlar... GS SPOR HABERLERİ
Sarı kırmızılılar ligdeki son maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.
Cimbom dev derbiden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.