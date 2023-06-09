Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, transferde gaza bastı.
Fransızlar duyurdu! Galatasaray'a Alexis Sanchez'den haber var! Transfer...
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda transfere dair sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. Yönetimin listesinde yer alan Alexis Sanchez konusunda Fransızlar son gelişmeyi duyurdu. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Sarı-kırmıızılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda takviye yapmak için harekete geçti.
Öte yandan Galatasaray'ın transfer gözdesi Alexis Sanchez'den kötü haber geldi.