Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan flaş itiraf! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarına değinen Buruk, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (GS spor haberi)
TRT Spor'a konuşan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE FAVORİ MANCHESTER CITY"
"İtalya futbolu değişim içerisinde. Geçmişte hepimizin gözüne sıkıcı geliyordu ama bir gelişim söz konusu. Favori tabii ki Manchester City, çok formdalar. Teknik direktör farkı çok önde. Oyunu değiştiren bir teknik adam Guardiola."