"STANDARTSIZLIK BİZİ RAHATSIZ EDİYOR"

"Düz mantıkla baktığınızda VAR'ın hakem hatalarını çözmesi gerekiyor. Sivas maçında rakip gol attı, ver golü. Bu sefer beni de zan altında bırakıyorsun. Maç 1-1 olsa rakip daha çok çekilecek, benim kazanma ihtimalim artacak. Bana da zarar veriyorsun bunu yaparak. Bir de maçın 50. dakikası daha, benim o golü çıkartma şansım zaten çok yüksek. Belki de VAR hakemlerinin kalitesini artırmak gerekiyor. Saha kenarından çok net gördüğüm şeyler var. Hakem onu görmediğinde doğal olarak 4. hakeme gidiyorum. Bizi en çok rahatsız eden şey standartsızlık. Benim isteğim, hakemlerin sahada daha kuvvetli ve öz güvenli olmaları."