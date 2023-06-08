Sarı-kırmızılı yönetim, Buruk'un yıllık 20 milyon lirayı bulan ücretine de bir güncelleme yaptı. Buna göre Buruk'un alacağı ücretin enflasyon ve dövizdeki artış da dikkate alınarak 30 milyon lira olacağı belirtildi.