Galatasaray Kulübü, teknik direktör Okan Buruk'un opsiyonunu kullanarak sözleşmesini uzattı.
Galatasaray'da Okan Buruk'la yola devam! İşte yeni maaşı...
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da 2022-2023 sezonunun şampiyonlukla sona ermesinin ardından Okan Buruk'un opsiyonu kullanıldı ve maaşına da zam yapıldı. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ...
Galatasaray Kulübü, teknik direktör Okan Buruk'un opsiyonunu kullanarak sözleşmesini uzattı.
Sarı-kırmızılıların Türkiye Futbol Federasyonuna yaptığı bilgilendirmeye göre, Buruk'un sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatıldı.
Fotomaç'ta yer alan haberde sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Okan Buruk, sarı-kırımızı ekibin başındaki ilk sezonunda takımını şampiyonluğa taşırken, birçok rekoru da kırmayı başardı.