Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.
İskoç basınından flaş iddia! Beşiktaş ve Galatasaray transfer savaşına girdi
Süper Lig ekipleri transfer yarışına başladı. İki ezeli rakip Beşiktaş ile Galatasaray, transfer savaşına girdi. İskoç basınının haberine göre iki dev kulüp, Rangers'ın ön liberosu için karşı karşıya gelecek. İşte haberin detayları... | Beşiktaş - Galatasaray haberleri
Bugüne kadar bir çok isimle temasa geçen siyah-beyazlılar, son olarak listesine dahil ettiği bir oyuncu için ezeli rakibi G.Saray ile karşı karşıya geldi.
Haber Avrupa basınında manşetlere taşındı.